Tko je brineta koja je osvojila srce Borisa Rogoznica? Javili se romantičnom objavom iz Italije

Poznati domaći glazbenik Boris Rogoznica posljednjih je mjeseci svoju publiku naviknuo na objave s dalekih i egzotičnih putovanja, no njegova najnovija objava s Instagrama donosi potpuno drugačiju, romantičnu atmosferu. Nakon intenzivnog razdoblja koje je proveo u Indiji i na Tajlandu, Rogoznica se javio iz slikovite Venecije, a fotografije koje je podijelio dale su naslutiti da na ovom putovanju ne uživa sam, potaknuvši znatiželju brojnih pratitelja.

U objavi koja odiše romantikom, glazbenik je svojim pratiteljima poslao jednostavnu, ali toplu poruku. "Dragi moji, šaljem vam jedan nježan nedjeljni hug iz Venecije", napisao je Rogoznica uz seriju fotografija i kratki video koji prikazuju čarobne prizore zalaska sunca nad venecijanskim kanalima.

Ipak, najviše pažnje privukla je prva fotografija na kojoj Boris pozira u zagrljaju misteriozne žene. Dok on gleda u kameru odjeven u elegantan sivi kaput, njegova pratnja nježno ga grli, a lice joj je vješto skriveno uz njegovo rame. Ovaj tajanstveni prizor ponovno je pokrenuo nagađanja o identitetu nove Borisove djevojke.

Atmosferu su dodatno upotpunile i ostale fotografije koje prikazuju Rogoznicu kako sam zamišljeno gleda u daljinu, s predivnom venecijanskom panoramom u pozadini. Njegovi pratitelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari su se nizali jedan za drugim. "Divnaaa Italija! Divni vi!", "Od srca sve najljepše želim sa Vira", samo su neke od poruka podrške koje su mu uputili, pokazujući da se raduju njegovoj sreći.

Od duhovne potrage do romantičnog bijega

Ovaj romantični vikend u Italiji dolazi kao svojevrsni zaokret nakon burnog početka godine za ovog glazbenika. Naime, početkom siječnja otisnuo se na, kako je sam opisao, "najekstremniju avanturu karijere", trotjedno solo putovanje u Indiju. Odatle je dijelio iskustva kulturnog šoka, ali i duboke osobne transformacije, zaključivši kako ga je to iskustvo "slomilo i promijenilo" nabolje. Nakon Indije, mir je potražio na Tajlandu, gdje je najavio i privremeno povlačenje s društvenih mreža kako bi se u potpunosti posvetio odmoru i "digitalnoj tišini".

Čini se da je povratak u Europu označio i povratak društvenom životu, ali i ljubavi. Dok je početak godine bio rezerviran za solo putovanja i duhovnu obnovu, kraj veljače provodi u jednom od najromantičnijih gradova svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je čovjek iza diplomatske funkcije? Njemački veleposlanik otkrio najdražu hrvatsku riječ