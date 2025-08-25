Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 25. 08. 2025.
Ljubav Napokon vam je svanulo u ljubavi. Postupno otkrivate zainteresirane poglede jedne vatrene osobe. Sigurno nećete izdržati, a da ne uzvratite.        

Posao Tvrdoglavo slijedite vaše poslovne vizije, i to će se na kraju pokazati profitabilnim. Osim stvaralačkog dara, spretni ste i u organizaciji posla.       

Zdravlje Prate vas zbunjujuće i ograničavajuće okolnosti, no vi sami sebi svojim tvrdoglavim ponašanjem i predrasudama dodatno otežavate život.     

