Dnevni horoskop, Vaga, 25. 08. 2025.

Ljubav Napokon vam je svanulo u ljubavi. Postupno otkrivate zainteresirane poglede jedne vatrene osobe. Sigurno nećete izdržati, a da ne uzvratite.

Posao Tvrdoglavo slijedite vaše poslovne vizije, i to će se na kraju pokazati profitabilnim. Osim stvaralačkog dara, spretni ste i u organizaciji posla.

Zdravlje Prate vas zbunjujuće i ograničavajuće okolnosti, no vi sami sebi svojim tvrdoglavim ponašanjem i predrasudama dodatno otežavate život.

