Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 25. 08. 2025.
Ljubav S obzirom da ste u teškom financijskom minusu, novac je postao vaša najveća ljubav. Bogata i darežljiva osoba bila bi vam točno po mjeri.
Posao Imate financijskih problema, i to zbog vlastite rastrošnosti. Sve što dugujete, morate vratiti. Ono što još niste posudili, nemojte ni posuđivati.
Zdravlje Nakon višednevnog nemira, tjeskobe i nestabilnosti, uspjeti ćete smiriti i uravnotežiti sebe u sebi. Više svijesti, više svjetlosti i optimizma.
