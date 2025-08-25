Dnevni horoskop, Jarac, 25. 08. 2025.

Ljubav S obzirom da ste u teškom financijskom minusu, novac je postao vaša najveća ljubav. Bogata i darežljiva osoba bila bi vam točno po mjeri.

Posao Imate financijskih problema, i to zbog vlastite rastrošnosti. Sve što dugujete, morate vratiti. Ono što još niste posudili, nemojte ni posuđivati.

Zdravlje Nakon višednevnog nemira, tjeskobe i nestabilnosti, uspjeti ćete smiriti i uravnotežiti sebe u sebi. Više svijesti, više svjetlosti i optimizma.

