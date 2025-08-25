Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 25. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 25. 08. 2025.
Foto:

Ljubav S obzirom da ste u teškom financijskom minusu, novac je postao vaša najveća ljubav. Bogata i darežljiva osoba bila bi vam točno po mjeri.    

Posao Imate financijskih problema, i to zbog vlastite rastrošnosti. Sve što dugujete, morate vratiti. Ono što još niste posudili, nemojte ni posuđivati.        

Zdravlje Nakon višednevnog nemira, tjeskobe i nestabilnosti, uspjeti ćete smiriti i uravnotežiti sebe u sebi. Više svijesti, više svjetlosti i optimizma.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 25. 08. 2025.