Dnevni horoskop, Ovan, 25. 08. 2025.
Ljubav Raskid odnosa, odustajanje, sloboda, upravo vam se takvo što događa. Ne mora sve biti destruktivno, no promjene u odnosu su nužne.
Posao Osobe koje imaju nešto protiv vas, bit će vrlo aktivne i to na jedan prikriven način. Ako se identificirate s ulogom žrtve, priznati ćete poraz.
Zdravlje Sigurno ste se opet malo udebljali. Imate cijelo mnoštvo razloga da započnete redovito vježbati. Dobro bi vam došla sportska aktivnost.
