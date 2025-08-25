Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 25. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 25. 08. 2025.
Ljubav Ako čekate princa ili princezu, možda danas upoznate neki takav bajkoviti lik. Čuvajte se pretjerane idealizacije. Zadržite tlo pod nogama.    

Posao Brinete se za druge, a na vas skoro svi zaboravljaju, i ta vas spoznaja  boli. Možda danas eksplozivno reagirate u najbližem radnom okružju.    

Zdravlje Postati ćete manje razdražljivi i agresivni, a to je važna promjena na bolje. Istovremeno, ojačati će i vaš krhki ego sustav, što zvuči još bolje.

