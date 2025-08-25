Dnevni horoskop, Vodenjak, 25. 08. 2025.

Ljubav Idealizirali ste jednu osobu, i sudar sa stvarnošću vas je razočarao. Nije vam jasno da ste lakovjerni. To vam se u zadnje vrijeme često događa.

Posao Svu pamet koncentrirali ste na posao. Mirišete uspjeh u zraku. Udružite se s Bikovima, oni imaju ono što vama nedostaje. Prizemljenje.

Zdravlje Vodenjaci su postali preosjetljiva stvorenja. Sigurno vas već napadaju razni virusi. Ako ste zdravi, možda vas danas zadesi jača prehlada.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn