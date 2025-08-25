Dnevni horoskop, Lav, 25. 08. 2025.

Ljubav Stalno se zaljubljujete u Vodenjake, iako znate da su vam nedohvatni. Želite oživjeti ljubavni san. Idealizam može biti opasna pojava.

Posao Nalazite se između nigdje i svugdje, pasivnosti i aktivnosti. Upravo traje idealno vrijeme za vaše poslovne ambicije. Vrijeme je da se pokrenete.

Zdravlje Ne osjećate se najbolje. Možda vam bol odašilje vaše ranjeno srce. Ne bi bilo prvi put da vas ljubavni problemi otjeraju ravno na bolovanje.

