Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 25. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 25. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Kod vas je sve krasno i savršeno, ali samo naizgled. Zavaravate se, ako još živite u uvjerenju da nitko ne zna što osjeća vaše nevjerno srce.  

Posao Vaša poslovna ekspanzija se nastavlja. I danas ćete biti produktivni i uspješni. Jako dobro se razumijete s vašim novim poslovnim suradnicima.        

Zdravlje Imate veliku potporu od moćnog Jupitera, i to bi vam trebalo biti dostatno za samopouzdan hod kroz život. Više ne bježite od preobražaja.      

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 25. 08. 2025.