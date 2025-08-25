Dnevni horoskop, Ribe, 25. 08. 2025.

Ribe /
Ljubav Kod vas je sve krasno i savršeno, ali samo naizgled. Zavaravate se, ako još živite u uvjerenju da nitko ne zna što osjeća vaše nevjerno srce.
Posao Vaša poslovna ekspanzija se nastavlja. I danas ćete biti produktivni i uspješni. Jako dobro se razumijete s vašim novim poslovnim suradnicima.
Zdravlje Imate veliku potporu od moćnog Jupitera, i to bi vam trebalo biti dostatno za samopouzdan hod kroz život. Više ne bježite od preobražaja.
