Dnevni horoskop, Ribe, 25. 08. 2025.

Ljubav Kod vas je sve krasno i savršeno, ali samo naizgled. Zavaravate se, ako još živite u uvjerenju da nitko ne zna što osjeća vaše nevjerno srce.

Posao Vaša poslovna ekspanzija se nastavlja. I danas ćete biti produktivni i uspješni. Jako dobro se razumijete s vašim novim poslovnim suradnicima.

Zdravlje Imate veliku potporu od moćnog Jupitera, i to bi vam trebalo biti dostatno za samopouzdan hod kroz život. Više ne bježite od preobražaja.

