Dnevni horoskop, Blizanci, 25. 08. 2025.

Ljubav Previše ste slobodoljubivi. Vaš mentalni ekstremizam eruptira. Ako ste u vezi s Ovnom, netko od vas će hitno otputovati u egzotične krajeve.

Posao U poslovnom kontekstu življenja na vrhuncu ste slave, ali se i uništavate od posla. Plaćate visoku cijenu za vaše megalomanske ambicije.

Zdravlje Objaviti ćete bližnjima da se odričete raznih stvari. Ako djelić nabrojanog realizirate, bit će to veliki dobitak za vaše zdravlje u cjelini.

