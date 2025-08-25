Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 25. 08. 2025.
Ljubav Imate moćnu intuiciju. Partner ili partnerica ne može vam lagati, jer „mutne stvari“ brzo dijagnosticirate. On ili ona gubi volju za neistinama.
Posao Oprezno pojačavate gas na putu ka ispunjenju vaših poslovnih želja, i malo po malo, naći ćete se na samom vrhu. Ne zaboravite sebe nagraditi.
Zdravlje Sukobi u vašoj obitelji traju bez prestanka, ali to što se sada događa je rat. U takvim okolnostima teško vam je funkcionirati normalno.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DRŽE DO TRADICIJE /
Maslinari objasnili zašto je ulje toliko skupo u Hrvatskoj
UŽIVAJTE U SUNCU /
Meteorologinja najavila kada stiže južina, a za njom i pljuskovi
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 25. 08. 2025.