Dnevni horoskop, Rak, 25. 08. 2025.

Ljubav Imate moćnu intuiciju. Partner ili partnerica ne može vam lagati, jer „mutne stvari“ brzo dijagnosticirate. On ili ona gubi volju za neistinama.

Posao Oprezno pojačavate gas na putu ka ispunjenju vaših poslovnih želja, i malo po malo, naći ćete se na samom vrhu. Ne zaboravite sebe nagraditi.

Zdravlje Sukobi u vašoj obitelji traju bez prestanka, ali to što se sada događa je rat. U takvim okolnostima teško vam je funkcionirati normalno.

