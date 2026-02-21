FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRALJICA PROVOKACIJE /

Čipka i halteri u prvom planu: Mreže gore zbog novog videa Nives Celzijus

Čipka i halteri u prvom planu: Mreže gore zbog novog videa Nives Celzijus
×
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na videu se vidi kako promatra prirodni krajolik i brdoviti predio kroz prozor, no pozadina je ostala u drugom planu

21.2.2026.
18:29
Hot.hr
Goran Stanzl/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nives Celzijus (44) ponovno je privukla veliku pažnju na Instagramu objavom provokativnog videa koji je brzo zapalio društvene mreže.

U novoj Instagram objavi popularna pjevačica i glumica pozirala je u izazovnom izdanju - čipkastom donjem rublju s halterima te bijeloj raskopčanoj košulji. Snimala se u odrazu stakla, stvarajući zavodljiv vizualni efekt koji je istaknuo njezinu figuru.

Čipka i halteri u prvom planu: Mreže gore zbog novog videa Nives Celzijus
Foto: Instagram

 

Na videu se vidi kako promatra prirodni krajolik i brdoviti predio kroz prozor, no pozadina je ostala u drugom planu. U fokusu je bila njezina modna kombinacija koja je ponovno izazvala brojne reakcije pratitelja.

Čipka i halteri u prvom planu: Mreže gore zbog novog videa Nives Celzijus
Foto: Instagram

 

Objavila zagonetne stihove

Inače, Nives je ranije objavila fotografije na kojima pozira u zavodljivom izdanju. Odjevena samo u pripijene traperice i bijeli čipkasti grudnjak dok samouvjereno gleda u kameru.

 

No, ono što je posebno privuklo pažnju jest opis koji je ostavila uz fotografije. Nives je ispisala emotivne stihove: "Ja sam ti brojala korake, od praga kuće do usana mojih koje si ljubio kao da sam ti posljednja...".

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Olimpijsko selo ostalo bez zaliha u tri dana: Računica kaže više od dva treninga dnevno u paru

Nives Celzijus
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx