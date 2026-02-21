Čipka i halteri u prvom planu: Mreže gore zbog novog videa Nives Celzijus

Nives Celzijus (44) ponovno je privukla veliku pažnju na Instagramu objavom provokativnog videa koji je brzo zapalio društvene mreže.

U novoj Instagram objavi popularna pjevačica i glumica pozirala je u izazovnom izdanju - čipkastom donjem rublju s halterima te bijeloj raskopčanoj košulji. Snimala se u odrazu stakla, stvarajući zavodljiv vizualni efekt koji je istaknuo njezinu figuru.

Foto: Instagram

Na videu se vidi kako promatra prirodni krajolik i brdoviti predio kroz prozor, no pozadina je ostala u drugom planu. U fokusu je bila njezina modna kombinacija koja je ponovno izazvala brojne reakcije pratitelja.

Foto: Instagram

Objavila zagonetne stihove

Inače, Nives je ranije objavila fotografije na kojima pozira u zavodljivom izdanju. Odjevena samo u pripijene traperice i bijeli čipkasti grudnjak dok samouvjereno gleda u kameru.

No, ono što je posebno privuklo pažnju jest opis koji je ostavila uz fotografije. Nives je ispisala emotivne stihove: "Ja sam ti brojala korake, od praga kuće do usana mojih koje si ljubio kao da sam ti posljednja...".

