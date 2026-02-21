FREEMAIL
OČEVID U TIJEKU

Horor na A2! Auto završio na krovu: Vozač i putnica prevezeni u zabočku bolnicu

Horor na A2! Auto završio na krovu: Vozač i putnica prevezeni u zabočku bolnicu
Foto: facebook, Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija

Na ulazu na autocestu A2 jedan je automobil sletio s ceste i prevrnuo se na krov. Nesreća se dogodila oko 16.20 sati u subotu nedaleko od naplatnih postaja Mokrice Oroslavje.

21.2.2026.
18:52
danas.hr
facebook, Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija
U prometnoj nesreći koja se dogodila kod ulaza na autocestu A2 jedan je automobil sletio s ceste i prevrnuo se na krov. Nesreća se dogodila oko 16.20 sati u subotu nedaleko od naplatnih postaja Mokrice Oroslavje.

Informaciju su za net.hr potvrdili i iz PU krapinsko-zagorske. Vozač i putnica iz osobnog automobila prevezeni su u Opću bolnicu Zabok, a očevid je u tijeku.

Još nije poznata težina ozljeda, kazali su nam iz policije.

