Dnevni horoskop, Djevica, 25. 08. 2025.

Ljubav U vaš život ulazi nova osoba, koja će vam doći u posjet u kuću ili u stan. Vaši roditelji će pomisliti da ćete se napokon sretno oženiti ili udati.         

Posao U dobrim ste odnosima s vašim šefovima i poslodavcima, i to vam je najbolja moguća poslovna zaštita. Oni vas drže kao kap vode na dlanu.     

Zdravlje Vaše zdravlje je stabilno dobro, no to ne znači da se nećete dodatno osigurati s vitaminima, mineralima i drugim ljekovitim pripravcima.   

