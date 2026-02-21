Središte Zagreba pod opsadom prosvjednika, uz zastave i transparente poslali poruku: 'Magazlo!'

U Zagrebu je počeo prosvjed protiv mega farme pilića u Sisačko-moslavačkoj županiji koji organiziraju Zelena akcija i Prijatelji životinja, uz potporu građanskih inicijativa "Siščani ne žele biti Smetlišćani" i "Sunjani ne žele biti smuljani".

Riječ je o projekti teškom 600 milijuna eura, razvija ga tvrtka Premium Chicken Company, u okolici Siska. Tvrtka se jučer oglasila priopćenjem navodeći da je ministar David Vlajčić odbio službeni sastanak s njima. Jutros je, pak, primio predstavnike Zelene akcije i to prije samog prosvjeda.

"Hrvatski građani, ali i hrvatska vlast, imaju pravo reći ne projektima koje ne žele. Ovdje su građani već rekli svoje, prema anketama više od 80 posto građana je protiv ovog mega projekta koji može uništiti cijelu županiju. Ovaj slučaj govori i o smjeru u kojem Hrvatska želi ići. Tražimo da se zaštite ljudi, okoliš i životinje i da se ovom projektu jasno stane na kraj", rekao je predstavnik Prijatelja životinja Luka Oman prije sastanka u ministarstvu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Hrvatski građani, ali i hrvatska vlast, imaju pravo reći ne projektima koje ne žele. Ovdje su građani već rekli svoje, prema anketama više od 80 posto građana je protiv ovog mega zla, mega projekta koji može uništiti cijelu županiju. Ovaj slučaj govori i o smjeru u kojem Hrvatska želi ići. Tražimo da se zaštite ljudi, okoliš i životinje i da se ovom projektu jasno stane na kraj", rekao je predstavnik Prijatelja životinja Luka Oman.

Prosvjednici su se okupili oko 9.30 na Trgu kralja Tomislava, a iza 10 sati povorka je krenula prema Zrinjevcu gdje će kod Glazbenog paviljona govoriti predstavnici inicijativa koje se protive ovom projektu.

POGLEJATE VIDEO Prosvjedi protiv megafarmi pilića u Sisku dižu buru: 'Ne želimo biti Smetlišćani!'