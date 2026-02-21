Veliko iznenađenje na otvaranju motociklističkog spektakla

Prva utrka Superbike Grand Prix Svjetskog prvenstva, koja se održava u Australiji, donijela je mnoštvo uzbuđenja, a nakon 22 luda kruga prvo je mjesto osvojio Nicolo Bulega (26 godina, Aruba.it Racing Team).

Sjajno je Talijan krenuo u utrku, obranio svoju prvu poziciju te trijumfirao. Bulega je s vremenom 1:28.244 osigurao "pole position", demonstriravši brzinu koju nitko drugi nije mogao pratiti. Drugo je mjesto osvojio njegov sunarodnjak Yari Montella (Barni Spark Racing Team), kojem je to bio prvi podij, dok je treće mjesto osvojio Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), koji je startao iz trećeg reda sa sedmog mjesta. Obojica su, kao i Bulega, vozili Ducati.

Na četvrtom se mjestu našao još jedan Talijan - Axel Bassani, koji je vozio motor marke Bimota, dok je top pet zatvorio Britanac Sam Lowes.

Veliko uzbuđenje dogodilo se i kada je jedan od glavnih favorita za naslov, Alvaro Bautista, doživio razočaranje već u ranoj fazi utrke. Iskusni Španjolac pao je u jedanaestom zavoju i bio prisiljen odustati, čime je prvenstvo započeo bez bodova. Pao je i Xavi Vierge, dok su Remy Gardner, Stefano Manzi i Jake Dixon morali odustati prije samoga početka.

Nakon prve utrke poredak u prvenstvu jasno oslikava događanja s Phillip Islanda. Nicolò Bulega vodi s maksimalnih 25 bodova, a slijede ga junaci dana, Yari Montella s 20 i Lorenzo Baldassarri sa 16 bodova. Sezona je tek počela, no ako je suditi po prvoj utrci, pred nama je godina puna iznenađenja, neizvjesnosti i vrhunskog utrkivanja.

Foto: Screenshot VOYO

Druga utrka čeka nas već sutra, a moći ćete je pratiti samo na platformi VOYO. U njoj se neki poput Bautiste nadaju povratku u borbu za naslov, dok oni poput Montelle žele zadržati sjajnu poziciju.

U nedjelju u istim terminima, u 3 sata ujutro kvalifikacije i u 6 glavna utrka, druga ove sezone, na rasporedu je Superpole Race. Prvo ćemo gledati test sprint od 10 krugova, a nakon toga i glavnu utrku nove sezone Superbikea, s istim protagonistima.

