Dnevni horoskop, Škorpion, 25. 08. 2025.
Ljubav Preoštri na jeziku i nemilosrdni u srcu, mamac ste za razne mazohiste, a njih najviše volite. Ostaje pitanje gdje se u svemu tome skriva ljubav.
Posao Smišljate novu poslovnu strategiju. Pokušavate iznova uspostaviti komunikaciju s osobama od kojih ste se u prošlosti netaktično udaljili.
Zdravlje Razmišljate o odlasku na bolovanje. Nećete ga dobiti, jer vam nije ništa. Odmor zbog obične tjeskobe, neće vam odobriti nijedna komisija.
