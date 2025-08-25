Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 25. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 25. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Preoštri na jeziku i nemilosrdni u srcu, mamac ste za razne mazohiste, a njih najviše volite. Ostaje pitanje gdje se u svemu tome skriva ljubav. 

Posao Smišljate novu poslovnu strategiju. Pokušavate iznova uspostaviti komunikaciju s osobama od kojih ste se u prošlosti netaktično udaljili.   

Zdravlje Razmišljate o odlasku na bolovanje. Nećete ga dobiti, jer vam nije ništa. Odmor zbog obične tjeskobe, neće vam odobriti nijedna komisija.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 25. 08. 2025.