Dnevni horoskop, Bik, 25. 08. 2025.
Ljubav Strastveno ćete se isticati i nećete proći nezapaženo. Možda se rastopite od ljubavi. Vaga ili Strijelac? Odluku prepustite vlastitome srcu.
Posao Vješto izvlačite novac iz tuđih novčanika, a niste prevarant. Vaša financijska (viša) matematika bitno je drugačija od svih drugih matematika.
Zdravlje Planetarni red i raspored na nebu, ne potencira vaše nove zdravstvene smetnje. Tu i tamo pokoji „ispit živaca“, nećete ni primijetiti.
