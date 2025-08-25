Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 25. 08. 2025.

Ljubav Strastveno ćete se isticati i nećete proći nezapaženo. Možda se rastopite od ljubavi. Vaga ili Strijelac? Odluku prepustite vlastitome srcu.      

Posao Vješto izvlačite novac iz tuđih novčanika, a niste prevarant. Vaša financijska (viša) matematika bitno je drugačija od svih drugih matematika.      

Zdravlje Planetarni red i raspored na nebu, ne potencira vaše nove zdravstvene smetnje. Tu i tamo pokoji „ispit živaca“, nećete ni primijetiti.

