LUDI VIKEND /

Tri derbija, dva borilačka spektakla, Superbike ludilo i kraj ZOI-ja

Tri derbija, dva borilačka spektakla, Superbike ludilo i kraj ZOI-ja
Foto: Profimedia/Pixsell/Profimedia/Pixsell

Jako će zanimljivo biti u HNL-u gdje je nedjelja dan rezerviran za najboljih četiri - Treća Rijeka ide kod drugog Hajduka, a prvi Dinamo kod četvrtog Varaždina

21.2.2026.
8:03
Sportski.net
Profimedia/Pixsell/Profimedia/Pixsell
Novi vikend donosi nam nova uzbuđenja. Dva borilačka spektakla, Jadranski derbi i kraj Zimskih olimpijskih igara samo su neki od događaja koje ćete moći gledati 20. i 21. veljače.

'Povratak kralja'

U subotu, 21. veljače, vraća se Bare Knuckle Boxing. Marko Martinjak, aktualni BKB Bridgerweight prvak s omjerom 13-2 (12 KOs), peti na svijetu po "pound-for-pound" rankingu, suočit će se s bivšim prvakom i UFC veteranom Ikeom Villanuevom (5-2, 4 KOs). Ovaj napeti okršaj obećava spektakularnu borbu koja će držati publiku na rubu sjedala, a vi je možete gledati od 18 sati na platformi VOYO.

Velika prilika

Samo par sati kasnije u ring će i Ante Delija. Dubrovački teškaš borit će se u noći sa subote na nedjelju na UFC Fight Nightu 267 u Houstonu, a protivnik će mu biti iskusni Sergej Spivak. Prije ovog dvoboja Delija je pobijedio Poljaka Marcina Tyburu, a onda je na kontroverzan način izgubio od Dominikanca Walda Cortesa-Acoste. Priredbu u Texasu predvode bivši UFC-ov prvak u srednjoj kategoriji Sean Strickland i Anthony "Fluffy" Hernandez, a sve ćete moći pratiti na Sport Klubu Fight. Borba Delije očekuje se oko četiri ujutro.

To bi bilo to

U subotu nas očekuje i kraj Zimskih olimpijskih igara - barem što se tiče naših predstavnika. U 11 sati će se niz stazu u Teseru spustiti Marko Skender te time zatvoriti naš nastup na ovom izdanju Igara. Zadnji nastup hrvatskih predstavnika na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini gledajte od 11:00 na HRT-u 2.

Bijeg s dna

Između dvije borbe u ringu čeka nas ona na terenu - utakmica Lokomotive i Osijeka koja se igra od 17:15 na Maksimiru mogla bi značajno utjecati na poredak u HNL-u. Vukovar je remijem protiv Slaven Belupa stigao na 20 bodova te je sada Osijeku pobjeda imperativ. Lokomotiva pak ima devet bodova više te bi potencijalnom pobjedom kupila dugoročan mir, a porazom se vratila u neizvjesnost. Utakmicu Osijeka i Lokomotive moći ćete gledati u subotu, 21. veljače, na Max Sportu 1 ili Areni Sport 4.

Jadranski derbi

Nedjelja nam pak donosi tri velika derbija iz svijeta nogometa. Prvi od njih je Jadranski derbi između Hajduka i Rijeke. Splićani odmorni dočekuju umorne Riječane te žele nastaviti borbu s Dinamom za titulu, dok momčad s Kvarnera želi prenijeti igru s Cipra na Poljud i još jednom ove sezone srušiti Hajduk. Prošla utakmica završila je 5-0 pobjedom hrvatskog prvaka, a kako će završiti ova saznajte u 17:45 na Areni Sport 4 ili Max Sportu 1.

Ranije igraju Varaždin i Dinamo, a taj susret gledajte od 15:00 na Max Sportu 1 ili Areni Sport 4.

North London Derby

Drugi veliki derbi bit će onaj između dvije momčadi sjevernog Londona - Tottenhama i Arsenala. 'Topnici' su već dva kola bez pobjede u Premier ligi te se njihova prednost topi i sada iznosi samo pet bodova. Slična je situacija i s 'Pijetlovima', na čijoj će klupi u derbiju debitirati Igor Tudor. Oni su pet bodova udaljeni od zone ispadanja, a bez pobjede u Premier ligi su u zadnjih osam susreta. Hoće li "London biti crveni ili bijeli" ili će najviše profitirati njihovi suparnici saznajte na Areni Sport 1 u 17:30.

Moto-ludilo

U nedjelju rano ujutro nas čeka i jedno uzbuđenje iz moto svijeta. Najbolji svjetski superbike vozači odmjerit će snage na australskoj stazi, a program uključuje dvije glavne utrke i napetu Superpole sprint utrku koja često odlučuje poredak prvenstva. Glavni favorit je Nicolò Bulega iz Ducatija. On je u subotu bio najbolji, a može li to ponoviti u nedjelju moći ćete saznati na platformi VOYO. Kvalifikacije Superbikea gledajte od 3:00, dok glavnu utrku možete gledati od 6:00 putem platforme VOYO.

Večiti derbi

Treći veliki derbi dolazi nam iz srpskog nogometa gdje će se susresti Crvena zvezda i Partizan. Zvezda u ovom trenutku ima samo bod prednosti nad Partizanom, ali valja napomenuti kako su kroz veći dio sezone "crno-beli" ipak bili u prednosti. No, nekoliko loših rezultata dopustilo je Zvezdi da preuzme vodstvo, a dodatna je motivacija branitelju naslova i pobjeda protiv Lillea. Ne sumnjamo da nas čeka još jedna vatrena utakmica - kako na terenu, tako i na tribinama.

POGLEDAJTE VIDEO: Gonzalo Garcia pred Jadranski derbi spominjao poznatu utakmicu od prije 12 godina

