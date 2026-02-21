Američka vojska objavila snimku uništenja na Pacifiku, sve je bilo gotovo u trenutku

Američka vojska ⁠objavila je ​u petak da je ​pogodila ​brod ⁠u istočnom Pacifiku, ubivši tri muškarca.

Administracija predsjednika Donalda Trumpa ⁠hvalila se uspjehom u ‌uništavanju ‌brodova za sumnjivu trgovinu drogom u tom području.

Vojska je u objavi na mreži ⁠X objavila da je brod "bio uključen u ‌operacije trgovine narkoticima".

On Feb. 20, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/PzWQFfNgHm — U.S. Southern Command (@Southcom) February 21, 2026

Reuters piše da nisu mogli odmah provjeriti te informacije.

