IMA MRTVIH /
Američka vojska objavila snimku uništenja na Pacifiku, sve je bilo gotovo u trenutku
Navodno je brod bio uključen u trgovinu drogom
21.2.2026.
8:01
Screenshot X
Američka vojska objavila je u petak da je pogodila brod u istočnom Pacifiku, ubivši tri muškarca.
Administracija predsjednika Donalda Trumpa hvalila se uspjehom u uništavanju brodova za sumnjivu trgovinu drogom u tom području.
Vojska je u objavi na mreži X objavila da je brod "bio uključen u operacije trgovine narkoticima".
Reuters piše da nisu mogli odmah provjeriti te informacije.
