IMA MRTVIH /

Američka vojska objavila snimku uništenja na Pacifiku, sve je bilo gotovo u trenutku

Američka vojska objavila snimku uništenja na Pacifiku, sve je bilo gotovo u trenutku
Foto: Screenshot X

Navodno je brod bio uključen u trgovinu drogom

21.2.2026.
8:01
Hina
Screenshot X
Američka vojska ⁠objavila je ​u petak da je ​pogodila ​brod ⁠u istočnom Pacifiku, ubivši tri muškarca. 

Administracija predsjednika Donalda Trumpa ⁠hvalila se uspjehom u ‌uništavanju ‌brodova za sumnjivu trgovinu drogom u tom području.

Vojska je u objavi na mreži ⁠X objavila da je brod "bio uključen u ‌operacije trgovine narkoticima".

Reuters piše da nisu mogli odmah provjeriti te informacije.

