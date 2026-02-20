Vonn se javila nakon pete operacije koja je trajala šest sati: 'Teško je podnijeti...'

Lindsey Vonn proživljava teške dane u bolničkim krevetima nakon pada u olimpijskom spustu prije dva tjedna. Lindsey je u padu koji je obišao svijet jako ozlijedila koljeno.

Koliko je ozljeda kompleksna pokazuje podatak da je imala već pet operacija na tom koljenu. Nakon pete operacije, skijašica se javila na svojim društvenim mrežama i objasnila svoje stanje.

"Samo kratka obavijest... moja zadnja operacija je prošla dobro. Trajala je nešto više od 6 sati. Oporavljam se od operacije, ali bol je teško podnijeti. Sporo napredujem, ali se nadam da ću uskoro moći izaći iz bolnice. Hvala svima na podršci", napisala je američka skijašica.

Just a quick update… my last surgery went well. It took a little over 6 hours. I have been recovering from the surgery but pain has been hard to manage. Making slow progress but I hope I can be out of the hospital soon. Thank you all for the support. 🙏🏻❤️ — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 20, 2026

