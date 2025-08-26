Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 26. 08. 2025.
Ljubav Vaše krasno ljubavno razdoblje definitivno je otišlo u ropotarnicu prošlosti. Sada je najvažnije da znate s kim ste, i da li ste uopće s nekim.
Posao Krenuli ste odbacivati sve one koji lažu, ne vraćaju dugove i pri tome još glume neke velike face. Uspjeli ste transformirati vlastitu lakovjernost.
Zdravlje Dugo ste se podcjenjivali, i sada ste skloni precjenjivanju. Možda vas zadesi strah od letenja. Ako ste u mogućnosti, putujte brodom, a ne avionom.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
RAT NA ISTOKU EUROPE /
Bivša ministrica Vesna Pusić: 'Putinov režim želi Ukrajinu pretvoriti u još jednu Bjelorusiju'
IMAMO DETALJE /
Bolest ne bira: Splitski KBC ima jednu od najsuvremeniju dijagnostiku koja spašava živote
OTVORENA PANDORINA KUTIJA /
Nakon zatvora, Beroš želi u bolnicu. Stručnjak za radno pravo komentirao neobičan slučaj
RTG PONEDJELJKA /
Od rasističkih naljepnica, Vučića s košarama do tajfuna godine: Ovo je Direktov pregled dana
ZAHVALILI POLICIJI I GRADONAČELNIKU /
Branitelji se okupili na prosvjedu u Benkovcu: Sviraju i mole
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 26. 08. 2025.