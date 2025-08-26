Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 26. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 26. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Vaše krasno ljubavno razdoblje definitivno je otišlo u ropotarnicu prošlosti. Sada je najvažnije da znate s kim ste, i da li ste uopće s nekim.

Posao Krenuli ste odbacivati sve one koji lažu, ne vraćaju dugove i pri tome još glume neke velike face. Uspjeli ste transformirati vlastitu lakovjernost.

Zdravlje Dugo ste se podcjenjivali, i sada ste skloni precjenjivanju. Možda vas zadesi strah od letenja. Ako ste u mogućnosti, putujte brodom, a ne avionom.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 26. 08. 2025.