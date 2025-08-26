Dnevni horoskop, Ribe, 26. 08. 2025.

Ljubav Idealno je vrijeme za poboljšanje vašeg društvenog života. Još niste potpuno spremni za ozbiljnu ljubavnu vezu, ali stvari će se uskoro promijeniti.

Posao Sve što želite ostvariti, morate sami napraviti. Jedino ćete na taj način vratiti poljuljanu vjeru u sebe. Nije sve tako crno i bezizlazno kako vam se čini.

Zdravlje Ako krenete liječiti zdravstvene smetnje kod nekog iscjelitelja, raspitajte se kome idete, da vam nakon nekoliko seansi ne bi bilo još gore.

