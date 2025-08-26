Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 26. 08. 2025.
Ljubav Imate jednu plemenitu osobu blizu sebe, nekoga tko vas na svoj način voli, i kroz taj sudbonosni odnos ugledati ćete svjetlo na kraju tunela.
Posao Hrabro branite vaš poslovni status. Ne dopuštate da vas netko kritizira bez vidljivih argumenata. Proradio je vaš osjećaj za vlastito ja.
Zdravlje Rastužuje vas sumorna obiteljska situacija. Malo toga činite da otjerate tmurne oblake nerazumijevanja. Rješenje je ljubav, ljubav, ljubav.
