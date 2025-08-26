Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 26. 08. 2025.

Ljubav Uključili ste se u društvena zbivanja na nametljiv način. Nailazite na neke čudne osobe. Na kraju ćete fokusirati vašu pažnju samo na jedan lik.

Posao Nakon razdoblja pasivnosti i nezainteresiranosti za posao, početi ćete raditi s velikim užitkom. Ako ne volite to što radite, vaše će frustracije rasti.

Zdravlje Određeni ljudi poigravaju se s vašim tankim živcima. Izbjegavajte svađe i sukobe s drugima. Nikad se ne zna što sve bijes može proizvesti.

