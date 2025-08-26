Dnevni horoskop, Lav, 26. 08. 2025.

Ljubav Krenuli ste rješavati vaše nagomilane ljubavne probleme. Promjenom ponašanja na bolje zaslužiti ćete oprost, čak i veliku milost.

Posao Stalno kukate. Poput papagaja ponavljate uvijek isti refren. Morate sebi zacrtati dugoročne ambicije. Ne zaboravite učiniti prvi hrabri korak.

Zdravlje Ako ste nedavno raskinuli ljubavnu vezu, to ne znači da morate zauvijek ostati neskladni i neuravnoteženi. Život ne podnosi predug zastoj.

