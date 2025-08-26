Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 26. 08. 2025.
Ljubav Ako ste usamljeni, računajte s tim da ćete upoznati osobu koja će vam se svidjeti. Nakon prijateljstva, uslijediti će strastvena ljubavna veza.
Posao Još traje vrijeme vaših financijskih dobitaka. Ako vam novac stiže iz nelegalnih izvora, to nije dobra vijest. Možete se obogatiti i bez korupcije.
Zdravlje Probleme vam stvaraju loši odnosi u vašoj obitelji. Ne možete puno toga učiniti sami. Potrebno vam je zajedništvo da biste sve vratili u normalu.
