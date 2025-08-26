Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 26. 08. 2025.
Ljubav Egzistirate u dugotrajnoj vezi, i stalno vježbate svoju volju. On ili ona pada u depresiju zbog vaših zapovjednih tonova. Stišajte malo vlastiti ego.
Posao Financijski ne stojite loše, upravo suprotno. No, vama novaca nikada dosta, i što ih više imate to se više plašite da ćete uskoro ostati bez njih.
Zdravlje Vaša energija oscilira, i zbog toga ne uspijevate izaći iz začaranog kruga razdražljivosti. Najprije će vas umiriti bliski kontakt s prirodom.
