Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 26. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 26. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Egzistirate u dugotrajnoj vezi, i stalno vježbate svoju volju. On ili ona pada u depresiju zbog vaših zapovjednih tonova. Stišajte malo vlastiti ego.

Posao Financijski ne stojite loše, upravo suprotno. No, vama novaca nikada dosta, i što ih više imate to se više plašite da ćete uskoro ostati bez njih.

Zdravlje Vaša energija oscilira, i zbog toga ne uspijevate izaći iz začaranog kruga razdražljivosti. Najprije će vas umiriti bliski kontakt s prirodom.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 26. 08. 2025.