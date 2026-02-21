Kovačević uoči Varaždina: 'Ponajbolja su momčad lige u tom aspektu, moramo biti oprezni'

Dinamo i Varaždin sutra igraju 23. kolo SuperSport HNL-a. Biti će to treći međusobni susret ove sezone prvoplasirane i četvrtoplasirane momčadi lige, a za sada je omjer 1-1-0 u korist Dinama, koji u utakmicu stiže nakon poraza od Genka 1-3 na domaćem terenu.

"Igramo svaka 3-4 dana i nemamo vremena razmišljati o porazima i pobjedama. Normalno da nismo sretni kad ne pobijedimo, ali imamo priliku iskupiti se u Varaždinu. Kada igramo svaka 3-4 dana prisutan je i umor i ozljede, ali imamo još jedan trening i oni koji su zdravi će konkurirati za utakmicu u kojoj idemo po pobjedu", najavio je trener Dinama Mario Kovačević.

"Razmišljam samo kako biti dobar od prve minute. Moramo cijeniti i poštovati Varaždin, koji već godinama igra dobar nogomet, pogotovo na svom stadionu. Zabijaju puno golova, posebno iz tranzicije, gdje su ponajbolja momčad u ligi. Znamo da mi s tim imamo problema, ali razmišljamo samo o sebi i kako doći do pobjede," nastavio je Dinamov strateg koji je komentirao i snijeg u Varaždinu:

"Moram pohvaliti ljude iz Varaždina, stvarno čine sve da teren bude dobar za igrati i vjerujem da će do sutra biti u redu. Mi se ne opterećujemo terenom, već moramo biti pravi, skupiti snagu sada kada je najteže i odigrati dobru utakmicu," zaključio je Kovačević.

Trener Dinama je rekao da osim Ismaela Bennacera većih ozljeda nema, no nekoliko igrača osjeća umor.

