Snijeg u Varaždinu: Navijači su došli i riješili problem, a klub će ih nagraditi

Stadion Varaždina danas je bio prekriven snijegom. Čak 15 centimetara napadalo je na stadion koji u nedjelju treba ugostiti Dinamo u 23. kolu SHNL-a.

NK Varaždin je pozvao navijače na radnu akciju čišćenja. Nije trebalo dugo i brojni navijači i građani su stigli na stadion, primili se lopata i krenulo u akciju. Svi oni bit će nagrađeni, a i gledat će svoj klub protiv Dinama ako bude sreće da se uvjeti ne pogoršaju za vikend.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Naime, svim volonterima koji su došli čistiti glavni teren NK Varaždin će pokloniti utakmicu za susret s Dinamom, upaljač, narukvicu, a osigurana im je hrana i topli napitak.

