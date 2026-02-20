Snijeg u Varaždinu: Navijači su došli i riješili problem, a klub će ih nagraditi
NK Varaždin je pozvao navijače na radnu akciju čišćenja
Stadion Varaždina danas je bio prekriven snijegom. Čak 15 centimetara napadalo je na stadion koji u nedjelju treba ugostiti Dinamo u 23. kolu SHNL-a.
NK Varaždin je pozvao navijače na radnu akciju čišćenja. Nije trebalo dugo i brojni navijači i građani su stigli na stadion, primili se lopata i krenulo u akciju. Svi oni bit će nagrađeni, a i gledat će svoj klub protiv Dinama ako bude sreće da se uvjeti ne pogoršaju za vikend.
Naime, svim volonterima koji su došli čistiti glavni teren NK Varaždin će pokloniti utakmicu za susret s Dinamom, upaljač, narukvicu, a osigurana im je hrana i topli napitak.
POGLEDAJTE VIDEO: Lucas Pinheiro Braathen ispisao povijest pa zaplesao poput pravog Brazilca