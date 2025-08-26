Dnevni horoskop, Jarac, 26. 08. 2025.

Ljubav Skloni ste samoobmani. Ako učinite nešto pogrešno, mogli biste se zbog toga gorko kajati. Ne dopustite da vas vodi vaš unutarnji urnebes.

Posao Ako su vam prije koji dan raskinuli ugovor, imate vremena za razmišljanje zašto se to dogodilo. Djelujete smrznuto, ponajprije financijski.

Zdravlje Strogo se držite vašeg najnovijeg hranidbenog reda i rasporeda. Neke jako slatke i slasne delicije priuštiti ćete sebi tek negdje iza ponoći.

