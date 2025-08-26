Dnevni horoskop, Blizanci, 26. 08. 2025.

Blizanci /

Ljubav U vama se rasplamsala strast. Krenite prema njemu ili njoj spontano, korak po korak, puni samopouzdanja, i ostvariti ćete ljubavni uspjeh.

Posao Dosta vam je zabrana, sputavanja, ograničavanja vaše snažne volje. Potrudite se s poslodavcem pronaći kompromis na obostrano zadovoljstvo.

Zdravlje Gubite kontrolu nad vlastitim životom. Prekomjerno ste euforični. Bilo bi mudro od vas da ne pokušavate na silu obarati svjetske rekorde.

