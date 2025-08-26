Dnevni horoskop, Ovan, 26. 08. 2025.

Ovan /

Ljubav Najviše vas interesira jedna važna stvar, kada ćete se zaljubiti. Ako pokrenete jasnu i konkretnu ljubavnu akciju, možda vam se danas posreći.

Posao Frustrira vas teška i ograničavajuća poslovna situacija. Zastoj niste vi izazvali, ali nema veze, trebali biste se pokrenuti u konstruktivnom pravcu.

Zdravlje Neki među vama danas će završiti na operacijskom stolu. Ako ne bude riječ o slijepom crijevu, onda će se raditi o kardiološkim problemima.

