Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 26. 08. 2025.
Ljubav Najviše vas interesira jedna važna stvar, kada ćete se zaljubiti. Ako pokrenete jasnu i konkretnu ljubavnu akciju, možda vam se danas posreći.
Posao Frustrira vas teška i ograničavajuća poslovna situacija. Zastoj niste vi izazvali, ali nema veze, trebali biste se pokrenuti u konstruktivnom pravcu.
Zdravlje Neki među vama danas će završiti na operacijskom stolu. Ako ne bude riječ o slijepom crijevu, onda će se raditi o kardiološkim problemima.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
RAT NA ISTOKU EUROPE /
Bivša ministrica Vesna Pusić: 'Putinov režim želi Ukrajinu pretvoriti u još jednu Bjelorusiju'
IMAMO DETALJE /
Bolest ne bira: Splitski KBC ima jednu od najsuvremeniju dijagnostiku koja spašava živote
OTVORENA PANDORINA KUTIJA /
Nakon zatvora, Beroš želi u bolnicu. Stručnjak za radno pravo komentirao neobičan slučaj
RTG PONEDJELJKA /
Od rasističkih naljepnica, Vučića s košarama do tajfuna godine: Ovo je Direktov pregled dana
ZAHVALILI POLICIJI I GRADONAČELNIKU /
Branitelji se okupili na prosvjedu u Benkovcu: Sviraju i mole
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 26. 08. 2025.