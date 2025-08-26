Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 26. 08. 2025.
Ljubav Probudili su se vaši strastveni instinkti. Uživate u riskantnim ljubavnim poduhvatima. Iskušavate vaš egocentrizam u raznim prilikama.
Posao Ljudi vam nude svašta, a vas ponajprije zanima kako stvari stoje s isplatom honorara. Budite na oprezu s hirovitim Ovnovima i Vodenjacima.
Zdravlje Ljubav djeluje ljekovito na vaš organizam. Vaša je intuicija dobila krila. Iznova otkrivate telepatske sposobnosti. Prodirete kroz materiju!
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
RAT NA ISTOKU EUROPE /
Bivša ministrica Vesna Pusić: 'Putinov režim želi Ukrajinu pretvoriti u još jednu Bjelorusiju'
IMAMO DETALJE /
Bolest ne bira: Splitski KBC ima jednu od najsuvremeniju dijagnostiku koja spašava živote
OTVORENA PANDORINA KUTIJA /
Nakon zatvora, Beroš želi u bolnicu. Stručnjak za radno pravo komentirao neobičan slučaj
RTG PONEDJELJKA /
Od rasističkih naljepnica, Vučića s košarama do tajfuna godine: Ovo je Direktov pregled dana
ZAHVALILI POLICIJI I GRADONAČELNIKU /
Branitelji se okupili na prosvjedu u Benkovcu: Sviraju i mole
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 26. 08. 2025.