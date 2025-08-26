Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 26. 08. 2025.

Ljubav Probudili su se vaši strastveni instinkti. Uživate u riskantnim ljubavnim poduhvatima. Iskušavate vaš egocentrizam u raznim prilikama.

Posao Ljudi vam nude svašta, a vas ponajprije zanima kako stvari stoje s isplatom honorara. Budite na oprezu s hirovitim Ovnovima i Vodenjacima.

Zdravlje Ljubav djeluje ljekovito na vaš organizam. Vaša je intuicija dobila krila. Iznova otkrivate telepatske sposobnosti. Prodirete kroz materiju!

