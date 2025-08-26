Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 26. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 26. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Skloni ste avanturama i egzibicijama. Sami ste sebi nevjerni. Idealna ste tema za trač partije. Imate problema s moralnim i vrijednosnim kriterijima.

Posao Svašta vam se događa, pa i stvari koje su potpuno izvan vaše kontrole. Možda dobijete bolje radne uvjete i puno više kreativne slobode.

Zdravlje Slušate preskakanje srca u grudima, i uporno ne reagirate. Možda su vam krvne žile začepljene od pušenja, nezdrave prehrane i nekretanja.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 26. 08. 2025.