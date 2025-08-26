Dnevni horoskop, Djevica, 26. 08. 2025.

Ljubav Skloni ste avanturama i egzibicijama. Sami ste sebi nevjerni. Idealna ste tema za trač partije. Imate problema s moralnim i vrijednosnim kriterijima.

Posao Svašta vam se događa, pa i stvari koje su potpuno izvan vaše kontrole. Možda dobijete bolje radne uvjete i puno više kreativne slobode.

Zdravlje Slušate preskakanje srca u grudima, i uporno ne reagirate. Možda su vam krvne žile začepljene od pušenja, nezdrave prehrane i nekretanja.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn