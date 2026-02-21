FREEMAIL
DAN PUN SLAVLJA /

Severina slavila sina, sjetila se tete, a 'Hulku' poručila: 'Da te nije bilo...'

Severina slavila sina, sjetila se tete, a 'Hulku' poručila: 'Da te nije bilo...'
Foto: Ziga Zivulovic jr./F.A.Bobo/F.A.

Pjevačica Severina podijelila je emotivnu objavu o svom dugogodišnjem prijatelju

21.2.2026.
11:50
Hot.hr
Ziga Zivulovic jr./F.A.Bobo/F.A.
Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Severina (53), poznata je po tome što s milijunima svojih pratitelja na društvenim mrežama dijeli ne samo trenutke sa spektakularnih nastupa, već i one duboko osobne. Upravo je jednom takvom objavom na dan punom emocija raznježila javnost, posvetivši emotivnu rođendansku čestitku svom dugogodišnjem prijatelju i menadžeru Tomici Petroviću, kojeg od milja zove Hani.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Severina (@severina)

'Tvoje prijateljstvo me je držalo'

Pjevačica je uz seriju fotografija koje svjedoče o njihovom dugogodišnjem prijateljstvu i suradnji napisala poruku koja otkriva koliko joj Petrović znači. "Hani moj, godine prolaze, mi smo sve mlađi i luđi. Ali ti… Ma da te nije bilo, moj život ne bi bio isti, ni upola sretan, ni upola zabavan, ni upola…", započela je Severina, naglašavajući njegovu ključnu ulogu u njezinom životu. "Tvoje prijateljstvo me je držalo i tvoja upornost je bila presudna da ja budem dobro. Ti si Hulk, najmoćnije biće u Univerzumu", dodala je, usporedivši snagu njihovog prijateljstva s onom poznatog superheroja.

Fotografije koje prate objavu prikazuju ih u različitim fazama života i karijere, od opuštenih privatnih trenutaka do blještavila pozornice, jasno pokazujući neraskidivu vezu koja traje godinama. Pjevačica je u objavi otkrila i da se na isti dan prisjeća još jedne važne osobe u svom životu. "Na devetoj fotografiji je moja teta Lepa Smoje kojoj je danas isto rođendan", napisala je, odavši počast i preminuloj teti. Obožavatelji su s oduševljenjem reagirali na objavu, a komentari su bili ispunjeni čestitkama i lijepim željama. "Sve Naj za Tomija!!", "Sretni ste zaista što imate takvu osobu kraj sebe", samo su neke od poruka podrške.

Dan ispunjen slavljem i sjećanjima

Ova emotivna posveta stigla je na dan koji je za Severinu već bio iznimno važan. Naime, upravo je 20. veljače njezin sin Aleksandar proslavio svoj četrnaesti rođendan. Tim povodom pjevačica je ranije objavila dirljivu video kompilaciju, istaknuvši kako je napokon dobila "dozvolu jaču od svakog zakona", onu svog sina, da može dijeliti njegove fotografije javno. Dan je tako za nju bio ispunjen slavljem dvaju najvažnijih muškaraca u njezinom životu.

