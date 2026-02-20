FREEMAIL
Manuela nakon ispadanja iz 'Gospodina Savršenog': 'Sve skupa mi je bilo malo previše'

Manuela nakon ispadanja iz 'Gospodina Savršenog': 'Sve skupa mi je bilo malo previše'
Foto: RTL

Nakon ranog izlaska iz showa, Vinkovčanka Manuela za Net.hr otkriva kako danas gleda na svoju avanturu i ljubavni život

20.2.2026.
16:34
Irena Grgić
RTL
Prva djevojka koja je u aktualnoj sezoni 'Gospodina Savršenog' napustila Petrov tim bila je 26-godišnja Slavonka Manuela. Ova atraktivna Vinkovčanka sa zagrebačkom adresom izbacivanje iz showa je prihvatila mirno, a njezin nesuđeni 'Gospodin Savršeni' o njoj je, unatoč tome što joj nije dao ružu, imao samo riječi hvale. Manuela je sada za Net.hr progovorila o izlasku iz showa, odnosu s drugim djevojkama u vili, a otkrila nam je i je li nakon showa pronašla svog 'Gospodina Savršenog'. 

Foto: Instagram

 

Jesi li imala osjećaj da s Petrom može doći do jače povezanosti ili te ispadanje iznenadilo?

Mislim da je Petar skužio da mi je teško opustiti se uz kamere i cijelu tu situaciju, tako da mi je ispadanje, u jednu ruku, i laknulo. Mislim da ne bih mogla razviti povezanost u takvim okolnostima.

 

Kako danas gledaš na svoj odlazak iz showa, bi li nešto napravila drugačije?

Danas, kao i tada, gledam na to sasvim okej i bez gorčine. Mislim da sam otišla lijepo i pristojno. Možda bih jedino voljela da sam se uspjela ranije opustiti, jer mi je sve skupa bilo malo previše, puno cura, puno događanja...

Foto: Instagram

 

Kakav je bio odnos među djevojkama u Petrovu timu iza kamera, više rivalstvo ili podrška?

Iskreno, više podrška. Naravno da u takvoj situaciji ima tenzija i svega, ali bilo je i puno normalnih trenutaka, smijeha i međusobnog čuvanja. S nekima sam baš kliknula i to mi je drago.

 

Koja djevojka je, prema tvom mišljenju, najbolji odabir za Petra? 

Mislim da je Petar dovoljno zreo da sam odabere curu za koju smatra da je za njega.

Foto: Instagram

 

Je li ti sudjelovanje u showu promijenilo pogled na ljubav i odnose?

Nije mi promijenilo pogled, ali mi je potvrdilo da nisam tip cure koja će se gurati ili natjecati za muškarca.

 

Jesi li trenutačno zaljubljena ili otvorena za novu ljubav nakon showa?

Trenutačno nisam zaljubljena. Otvorena sam za ljubav, ali trenutačno sam fokusirana na svoje kreativne projekte i glazbu -uskoro izlazi moja prva autorska pjesma „Ne šalji DM“.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Baby Lasagna otvorio duši Mojmiri: 'Ne sviđa mi se što postajem. Pokleknuo sam u nekim trenucima'

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
