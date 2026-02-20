Manuela nakon ispadanja iz 'Gospodina Savršenog': 'Sve skupa mi je bilo malo previše'

Prva djevojka koja je u aktualnoj sezoni 'Gospodina Savršenog' napustila Petrov tim bila je 26-godišnja Slavonka Manuela. Ova atraktivna Vinkovčanka sa zagrebačkom adresom izbacivanje iz showa je prihvatila mirno, a njezin nesuđeni 'Gospodin Savršeni' o njoj je, unatoč tome što joj nije dao ružu, imao samo riječi hvale. Manuela je sada za Net.hr progovorila o izlasku iz showa, odnosu s drugim djevojkama u vili, a otkrila nam je i je li nakon showa pronašla svog 'Gospodina Savršenog'.

Jesi li imala osjećaj da s Petrom može doći do jače povezanosti ili te ispadanje iznenadilo?

Mislim da je Petar skužio da mi je teško opustiti se uz kamere i cijelu tu situaciju, tako da mi je ispadanje, u jednu ruku, i laknulo. Mislim da ne bih mogla razviti povezanost u takvim okolnostima.

Kako danas gledaš na svoj odlazak iz showa, bi li nešto napravila drugačije?

Danas, kao i tada, gledam na to sasvim okej i bez gorčine. Mislim da sam otišla lijepo i pristojno. Možda bih jedino voljela da sam se uspjela ranije opustiti, jer mi je sve skupa bilo malo previše, puno cura, puno događanja...

Kakav je bio odnos među djevojkama u Petrovu timu iza kamera, više rivalstvo ili podrška?

Iskreno, više podrška. Naravno da u takvoj situaciji ima tenzija i svega, ali bilo je i puno normalnih trenutaka, smijeha i međusobnog čuvanja. S nekima sam baš kliknula i to mi je drago.

Koja djevojka je, prema tvom mišljenju, najbolji odabir za Petra?

Mislim da je Petar dovoljno zreo da sam odabere curu za koju smatra da je za njega.

Je li ti sudjelovanje u showu promijenilo pogled na ljubav i odnose?

Nije mi promijenilo pogled, ali mi je potvrdilo da nisam tip cure koja će se gurati ili natjecati za muškarca.

Jesi li trenutačno zaljubljena ili otvorena za novu ljubav nakon showa?

Trenutačno nisam zaljubljena. Otvorena sam za ljubav, ali trenutačno sam fokusirana na svoje kreativne projekte i glazbu -uskoro izlazi moja prva autorska pjesma „Ne šalji DM“.

