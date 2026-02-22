Još nećemo saznati kako izgleda tamna strana Mjeseca: NASA u velikom problemu...

NASA je zbog tehničkih problema odgodila lansiranje Artemisa 2, prve lunarne misije s posadom od 1972. godine. Administrator NASA-e Jared Isaacman rekao je u subotu na X-u da se treba riješiti problem s opskrbom helijem u jednom od raketnih stupnjeva.

Popravci će zahtijevati premještanje rakete i kapsule Orion s lansirne rampe Svemirskog centra Kennedy u američkoj saveznoj državi Floridi natrag u hangar, zbog čega izvorno planirani rok za lansiranje u ožujku nije moguć.

Misija je u početku bila zakazana za početak veljače, ali je odgođena zbog curenja vodika tijekom testiranja. Nakon naknadne potpune probe lansiranja, bez samog polijetanja, Isaacman je u petak opisao napredak kao značajan.

🚀 @NASAAdmin out at LC-39B this afternoon with the team that had been up all night troubleshooting the Artemis II helium issues.



The Administrator met with the workforce, acknowledged their contributions, and promised all the support necessary to get the vehicle back to the… pic.twitter.com/sTFdhdMHdi — Bethany Stevens (@NASASpox) February 21, 2026

Lansiranje u travnju?

Daljnji rokovi za lansiranje očekuju se kasnije ove godine, uključujući i početak travnja. U Artemisu 2 letjet će četvero astronauta - Amerikanci Christina Koch, Victor Glover i Reid Wiseman te Kanađanin Jeremy Hansen - na otprilike 10-dnevnu misiju oko Mjeseca, što će biti prvo ljudsko putovanje blizu Mjeseca u više od 50 godina.

Prvi dan putovanja planiran je u orbiti oko Zemlje, nakon čega će, pod uvjetom da svi sustavi budu radili bez poteškoća, letjelica krenuti prema Mjesecu. Put do Mjeseca traje otprilike četiri dana. Posada će potom obići njegovu tamnu stranu, dio koji sa Zemlje nikada nije vidljiv.

Tijekom obilaska nalazit će se na udaljenosti između 6.500 i 9.500 kilometara iznad Mjesečeve površine, a nekoliko sati bit će posvećeno znanstvenim opažanjima i snimanju Mjeseca. Nakon preleta oko Mjeseca započet će četverodnevni povratak prema Zemlji, a misija će završiti spuštanjem kapsule u Tihi ocean.

Posljednji američki astronauti koji su posjetili Mjesec letjeli su tamo 1972. godine.

