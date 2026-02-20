Četvero astronauta kreće na povijesni let oko tamne strane Mjeseca: Zna se i datum!

NASA planira 6. ožujka, odnosno 7. ožujka po europskom vremenu, lansirati posadu oko Mjeseca prvi put nakon više od 50 godina, u misiji koja bi predstavljala najudaljenije putovanje ljudi u svemir u povijesti.

Riječ je o misiji Artemis II u sklopu koje će četvero astronauta krenuti na desetodnevno putovanje oko tamne strane Mjeseca i potom se vratiti na Zemlju. Ovaj let trebao bi otvoriti put budućem slijetanju ljudi na Mjesec, piše BBC.

Datum lansiranja određen je nakon uspješno provedene tzv. "mokre generalne probe" - ključnog testa uoči polijetanja tijekom kojeg se raketa puni gorivom i prolazi kroz kompletnu proceduru odbrojavanja. Bila je to druga probna izvedba tima Artemis u Svemirskom centru Kennedy na Floridi, nakon prethodnog pokušaja.

Curenje vodika

Prva generalna proba, održana početkom veljače, završila je prije vremena zbog curenja vodika na lansirnoj rampi, što je tada zaustavilo nastavak testiranja.

Na konferenciji za medije NASA-ina dužnosnica Lori Glaze poručila je da su u međuvremenu otklonjeni svi uočeni problemi, uključujući poteškoće s brtvama i filtrima.

"Jučer smo u potpunosti napunili raketu SLS unutar predviđenog vremenskog okvira […] i uspješno proveli simulaciju odbrojavanja do lansiranja", izjavila je Glaze, potvrdivši da je ključna proba sada prošla prema planu.

Artemis II

Posadu misije Artemis II čine troje američkih astronauta Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch te Kanađanin Jeremy Hansen.

Njihov put prema Mjesecu započet će na NASA-inoj golemoj raketi visokoj 98 metara, Space Launch Systemu (SLS), koja je zasad poletjela samo jednom u studenom 2022. tijekom misije Artemis I. Tada, međutim, u letjelici nije bilo ljudi.

Četvero astronauta bit će smješteno u kapsuli Orion, koja se nalazi na samom vrhu rakete. Unutrašnjost kapsule veličine je manjeg minibusa, a upravo će u tom relativno skučenom prostoru posada provesti deset dana – ondje će živjeti, jesti, raditi i spavati tijekom cijele misije.

Prvi dan putovanja planiran je u orbiti oko Zemlje, nakon čega će, pod uvjetom da svi sustavi budu radili bez poteškoća, letjelica krenuti prema Mjesecu. Put do Mjeseca traje otprilike četiri dana. Posada će potom obići njegovu tamnu stranu, dio koji sa Zemlje nikada nije vidljiv.

Tijekom obilaska nalazit će se na udaljenosti između 6.500 i 9.500 kilometara iznad Mjesečeve površine, a nekoliko sati bit će posvećeno znanstvenim opažanjima i snimanju Mjeseca.

Nakon preleta oko Mjeseca započet će četverodnevni povratak prema Zemlji, a misija će završiti spuštanjem kapsule u Tihi ocean.

