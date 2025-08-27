Dnevni horoskop, Vaga, 27. 08. 2025.

Ljubav U sretnom ste ljubavnom razdoblju. Planeti vas vole. Da li vi znate koga volite? Ako niste do kraja sigurni, dubinski iskreno razmislite o tome.

Posao Osjećate veliku odgovornost za stvari na koje nemate nikakav utjecaj. Ako prestanete gurati nos u sve i svašta, izbjeći ćete potencijalne nevolje.

Zdravlje Ako izgubite kontrolu nad vlastitim životom, mogli biste iznova postati ovisni o raznim tabletama. Tjeskoba se liječi vjerom i optimizmom.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn