HODAJUĆA NEVOLJA U AKCIJI /

Hrvatska neće spavati: Ante Delija lovi treću pobjedu u UFC-u

Hrvatska neće spavati: Ante Delija lovi treću pobjedu u UFC-u
Foto: Louis Grasse/imago sportfotodienst/Profimedia

Tekstualni prijenos meča Delija - Splivak pratite UŽIVO na Net.hr-u

21.2.2026.
23:02
Sportski.net
Louis Grasse/imago sportfotodienst/Profimedia
Ante Delija u noći sa subote na nedjelju u Houstonu će odraditi svoj treći meč u UFC-u protiv iskusnog Sergeja Spivaka iz Moldavije.

Delija će na priredbi UFC Fight Night 267 protiv Spivaka tražiti treću pobjedu u UFC-u, nakon što je u posljednjem meču na kontroverzan način izgubio od Dominikanca Walda Cortesa-Acoste.

UŽIVO

 

Početak meča se očekuje oko 3 sata ujutro

 

