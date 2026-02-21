Hrvatska neće spavati: Ante Delija lovi treću pobjedu u UFC-u

Ante Delija u noći sa subote na nedjelju u Houstonu će odraditi svoj treći meč u UFC-u protiv iskusnog Sergeja Spivaka iz Moldavije.

Delija će na priredbi UFC Fight Night 267 protiv Spivaka tražiti treću pobjedu u UFC-u, nakon što je u posljednjem meču na kontroverzan način izgubio od Dominikanca Walda Cortesa-Acoste.

UŽIVO

Početak meča se očekuje oko 3 sata ujutro

POGLEDAJTE VIDEO: O2 arena u transu: Poslušajte kako se ori 'Lijepa naša' i Dinamov dres u središtu pozornosti