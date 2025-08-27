Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 27. 08. 2025.
Ljubav Svi negdje jure, a vi mirno živite u skladu s prirodom i kozmičkim strujanjima. Kada je riječ o ljubavi, imate raznoraznih kandidata na biranje.
Posao Ne dopuštate da drugi ljudi remete vaš usporeni poslovni ritam. Na bilo kakvo požurivanje, bezbrižno ćete se nasmijati. Svašta sebi dopuštate.
Zdravlje Previše ste se ulijenili. Fizičku aktivnost sveli ste na minimum. Možda vam organizam krene odašiljati neke bolno upozoravajuće signale.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
GOŠĆA RTL DIREKTA /
Nekulturni ratovi, strah, etikete - kazališna redateljica o apsurdnu straha od branitelja
I ŠOKIRAO IZJAVOM /
Skandal u svijetu filma: Woody Allen s videolinka u Moskvi razljutio Kijev!
RTG UTORKA /
Od Las Vegasa kao najboljeg grada za noćni život do zaručene Taylor Swift: Ovo je Direktov pregled dana
istraga još traje /
Skandal u biciklističkom svijetu dobio rasplet: Dio ukradenih bicikala pronađen u grmlju
NEMA DANA.... /
Sve veći broj djece u bolnicama zbog pada s romobila, policija najavila jači nadzor
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 27. 08. 2025.