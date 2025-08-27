Dnevni horoskop, Lav, 27. 08. 2025.

Ljubav Svi negdje jure, a vi mirno živite u skladu s prirodom i kozmičkim strujanjima. Kada je riječ o ljubavi, imate raznoraznih kandidata na biranje.

Posao Ne dopuštate da drugi ljudi remete vaš usporeni poslovni ritam. Na bilo kakvo požurivanje, bezbrižno ćete se nasmijati. Svašta sebi dopuštate.

Zdravlje Previše ste se ulijenili. Fizičku aktivnost sveli ste na minimum. Možda vam organizam krene odašiljati neke bolno upozoravajuće signale.

