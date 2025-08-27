Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 27. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 27. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Tjeskobni ste, nestrpljivi i brzopleti. Zbog ogromne želje za ljubavlju radite pogrešne poteze. Ako vas on(a) istinski voli, sve će vam oprostiti.

Posao Možda krenete raditi nešto kod kuće, i to najprije za svoju dušu, a onda (na nagovor bližnjih) i za novac. Ne podcjenjujte vlastite sposobnosti.

Zdravlje Vaša energija je raspršena u bezbroj različitih pravaca. Teško pronalazite istinski mir u sebi. Zaboravljate da je ljubav najzdraviji lijek.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 27. 08. 2025.