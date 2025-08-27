Dnevni horoskop, Ovan, 27. 08. 2025.

Ljubav Tjeskobni ste, nestrpljivi i brzopleti. Zbog ogromne želje za ljubavlju radite pogrešne poteze. Ako vas on(a) istinski voli, sve će vam oprostiti.

Posao Možda krenete raditi nešto kod kuće, i to najprije za svoju dušu, a onda (na nagovor bližnjih) i za novac. Ne podcjenjujte vlastite sposobnosti.

Zdravlje Vaša energija je raspršena u bezbroj različitih pravaca. Teško pronalazite istinski mir u sebi. Zaboravljate da je ljubav najzdraviji lijek.

