Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 27. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 27. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Niste u skladnom razdoblju i nervoznu razdražljivost širite svuda uokolo. Ako mislite da će se netko zaljubiti u vaš anarhizam, varate se.

Posao Nemate dovoljno samopouzdanja i hrabrosti za velike poslovne poteze i preokrete. I dalje ćete ostati duboko ukopani u status quo stanju.

Zdravlje Vaši živci su tanki. Jako ste nervozni, i mogli biste se s jednom osobom verbalno zakačiti. Pustite prošlost na miru. Živite u sadašnjosti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 27. 08. 2025.