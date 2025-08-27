Dnevni horoskop, Rak, 27. 08. 2025.

Ljubav Niste u skladnom razdoblju i nervoznu razdražljivost širite svuda uokolo. Ako mislite da će se netko zaljubiti u vaš anarhizam, varate se.

Posao Nemate dovoljno samopouzdanja i hrabrosti za velike poslovne poteze i preokrete. I dalje ćete ostati duboko ukopani u status quo stanju.

Zdravlje Vaši živci su tanki. Jako ste nervozni, i mogli biste se s jednom osobom verbalno zakačiti. Pustite prošlost na miru. Živite u sadašnjosti.

