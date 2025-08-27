Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 27. 08. 2025.
Ljubav Osvajate svijet. Svi hvale vaš novi originalni izgled, pa i oni od kojih to niste očekivali. Drugi ljudi vas promatraju sa strastvenim oduševljenjem.
Posao Drugi rade za vas i umjesto vas, ali ta priča ne prolazi bez pobunjeničkih tonova. Ako ste poslodavac, možda nagradite zaposlenike.
Zdravlje Ništa vam ne kvari dobro raspoloženje, pa ni visoka tjelesna temperatura. Kod nekih Riba aktualiziraju se stari problemi sa stopalima.
