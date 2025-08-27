Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 27. 08. 2025.
Ljubav Više ne prepoznajete sami sebe. Pali ste na niske grane. Njega ili nju molite za ljubav. Na sreću, najgore je iza vas, stižu vam bolji dani. Od sutra.
Posao Pravite se da sve znate najbolje, sve dok vam se ne počnu događati neke kardinalne poslovne greške. Zaboravili ste da svi mi učimo od svih.
Zdravlje Događa vam se prehlada za prehladom. Postali ste osjetljivi kao da ste kakva egzotična biljka. Dodatno vas urušava emocionalna nestabilnost.
