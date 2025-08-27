Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 27. 08. 2025.

Ljubav Niste sigurni što želite. U vašem ljubavnom životu vlada kaos. Brzo ulazite u nove veze, i još brže ih raskidate. Postali ste totalno nepouzdani.

Posao Trenutno vam posao nije prva i prioritetna stvar, ali to ne znači da ćete današnji dan provesti besposleno. Pronaći ćete sami sebi raznog posla.

Zdravlje Mnogi se dive vašoj fascinantnoj energiji, ali rijetko tko zna i vidi koliko vas uništava stres. Ne igrajte se sa životom, čuvajte vlastito srce.

