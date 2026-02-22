Rusija zasula Kijev i Odesu balističkim raketama i Shahedima: Gorjela energetska postrojenja

Rusija je napala Ukrajinu desecima dronova te balističkih i krstarećih raketa, fokusirajući se na energetsku infrastrukturu, priopćili su u nedjelju ukrajinska vojska i lokalni dužnosnici.

Tijekom noći napadnuti su Kijev i regija oko glavnog grada, crnomorska luka Odesa i središnja Ukrajina, rekli su.

Najmanje jedna osoba ozlijeđena je u kijevskoj regiji, a šteta je prijavljena u pet okruga gdje je oštećeno više od desetak kuća, rekao je regionalni guverner Mikola Kalašnjik u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Guverner Odese Oleh Kiper napisao je na Telegramu da je noćni napad dronom na energetsku infrastrukturu regije uzrokovao požare koji su ugašeni.

Rusija gotovo svakodnevno napada ukrajinski energetski sustav, napadajući termoelektrane i trafostanice.

Napadi na elektrane, sustav za prijenos energije i plinski sektor važni su elementi potpune invazije na Ukrajinu koju je Rusija pokrenula u veljači 2022.

O napadima oglasio se i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski koji je na X-u objavio:

"Napori odgovora i oporavka su u tijeku nakon noćnog ruskog napada. Gotovo 300 napadačkih dronova, većinom 'shaheda', te 50 projektila različitih tipova, od kojih je značajan dio bio balistički, lansirano je na Ukrajinu. Napadi su bili usmjereni na Kijev i njegovu regiju, kao i na regije Dnjipro, Kirovohrad, Mikolajiv, Odesu, Poltavu i Sumi. Nažalost, jedna osoba je poginula u okrugu Fastiv. Moja sućut obitelji i bližnjima. Osam osoba je ozlijeđeno, uključujući jedno dijete. Glavna meta napada bio je energetski sektor. Oštećene su i stambene zgrade, a zabilježena je i šteta na željezničkoj infrastrukturi."

Nakon izvješča o napadima, okrenuo se prema Rusiji: "Moskva nastavlja više ulagati u napade nego u diplomaciju. Samo ovog tjedna Rusija je protiv Ukrajine lansirala više od 1.300 napadačkih dronova, više od 1.400 vođenih zračnih bombi i 96 projektila različitih vrsta, uključujući desetke balističkih. Zato moramo ojačati svoju protuzračnu obranu. Potrebni su nam sustavi koji učinkovito mogu odgovoriti na balističke prijetnje. Hvala svim partnerima koji nam pomažu u nabavi projektila za protuzračnu obranu putem PURL-a i koji ih osiguravaju iz vlastitih zaliha. Svaki takav paket štiti ključnu infrastrukturu i čuva normalan život."

