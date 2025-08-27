Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 27. 08. 2025.
Ljubav Niste stabilni i uravnoteženi, i to komplicira stanje stvari u vašoj ljubavnoj vezi. Ljubomora i osvetoljubivost vaši su unutarnji neprijatelji.
Posao Sukobljavanje između vas i vašeg šefa ili poslodavca prestati će na obostrano zadovoljstvo. Danas će vam mnogo toga postati jasnije.
Zdravlje Osjećate se iscrpljeno i slomljeno zbog nekih stvari koje su se dogodile u nedavnoj prošlosti. Vaš oporavak ovisi o pozitivnim mislima.
