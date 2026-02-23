Glumica Arija Rizvić uz chefa Špičeka naučila sve tajne savršenog junećeg gulaša s grahom

Priprema tradicionalnih specijaliteta uvijek je više od samog kuhanja, to je svojevrsni ritual koji nas vraća poznatim okusima i trenucima provedenima za obiteljskim stolom. To su jela koja se pamte po mirisu iz kuhinje i sporom krčkanju na štednjaku, dok smo kao djeca strpljivo čekali da ručak bude gotov.

Takva jednostavna, domaća atmosfera osjeti se i u kuhinji chefa Tomislava Špičeka. Njegovi recepti podsjećaju koliko je važno zadržati tradiciju, ali i koliko je lako prilagoditi je vlastitom ukusu.

Upravo takav pristup obilježava i treću epizodu gastro specijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR, u kojoj se chefu Špičeku pridružuje redateljica i glumica Arija Rizvić.

Iako, prema vlastitom priznanju, nije baš vješta u pripremi slanih jela, Arija se pokazala kao izvrsna pomoćnica. „Nisam baš dobra u kuhinji… Ja sam više slastičarka. Stvarno radim vrhunske torte, svi to hvale. To moramo raditi, to mi moraš obećati“, rekla je na početku.

Foto: Pavao Bobinac

Ipak, vrlo se brzo snašla u ulozi sous chefa. Zajedno su pripremali juneći gulaš s crvenim grahom, jelo koje na jednostavan način spaja tradiciju i suvremeni pristup kuhanju.

Tradicionalno jelo sa zanimljivim twistom

Dok većina nas pod gulašem podrazumijeva jelo u kojem dominiraju meso i paprika, ponekad uz dodatak krumpira ili noklica, ovisno o lokalnim navikama, Špiček ponovno pokazuje da i ovaj klasik može dobiti novu interpretaciju.

Gulaš je jedno od onih jela koje ne traži mnogo objašnjenja. Polagano kuhanje, pažljivo odabrani začini i strpljenje čine temelj okusa, a dodatak crvenog graha, svježeg povrća i timijana jelu daje puniju strukturu i blagu, prirodnu slatkoću koja zaokružuje cjelinu. Riječ je o diskretnoj promjeni koja ne narušava tradiciju, već poznatom receptu daje novu dimenziju i suptilnu notu meksičke kuhinje.

Sastojci:

SPAR Baby Beef hrvatska junetina 800 g

Vrtovi Hrvatske crveni luk 400 g

S-BUDGET mrkva 200 g

SPAR Natur*pur koncentrat rajčice (1 žličica)

Vrtovi Hrvatske češnjak (3 češnja)

SPAR Natur*pur lovorov list (2 komada)

Crno vino 150 ml

Vrtovi Hrvatske svježa rajčica 200 g

Svježa zelena paprika 200 g

SPAR morska sol

SPAR dimljena crvena paprika (1 žličica)

SPAR mljeveni papar (½ žličice)

SPAR timijan (po ukusu)

S-BUDGET crveni grah 400 g

S-BUDGET goveđi temeljac 400 ml

SPAR Natur*pur peršinovo lišće (2 žlice)

SPAR PREMIUM ekstra djevičansko maslinovo ulje 50 ml



Priprema:

Chef je svojoj asistentici Ariji prepustio rezanje povrća, dok se on prihvatio pirjanja crvenog luka. Nakon otprilike osam minuta, kada je luk omekšao i lagano zažutio, dodao je na kockice narezanu junetinu i pustio je da se lijepo zapeče sa svih strana.

„Gulaš se može raditi i sa svinjetinom, teletinom, pa čak i s piletinom, ali tada idu drugačiji začini“, objasnio je Špiček.

Foto: Pavao Bobinac

Savjetovao je i odabir pravog mesa: „U SPAR-u možete pronaći već narezanu junetinu. Ovo je od plećke. Inače prakticiram vrat ili plećku za gulaš, to je najsočnije meso. But je krt i bolji je za pirjanje u komadu, za pašticadu ili slično.“

U gulaš su potom dodana dva lovorova lista, a nakon petnaestak minuta i koncentrat rajčice. Meso se zatim podlilo crnim vinom, a tu je čast Špiček prepustio Ariji.

„Za dobro jelo važno je koristiti kvalitetno vino. Nije dobro razmišljati: ‘Ne valja za piti, stavit ćemo ga u jelo.’ Treba biti dobro i kvalitetno vino“, istaknuo je, začinivši jelo solju, paprom, dimljenom paprikom i timijanom.

Nakon što je sve promiješao, dodao je svježe narezano povrće i podlio zagrijanim goveđim temeljcem. Pred kraj kuhanja Arija je ubacila oprani i ocijeđeni crveni grah. Gulaš se potom kuhao još oko sat vremena kako bi se svi okusi proželi. Kada je bio gotov, serviran je u duboke tanjure i posut nasjeckanim peršinovim listićima.

Foto: Pavao Bobinac

„Baš sam sretan što nam je uspjelo“, zaključio je Špiček.

„Savršeno. Bit će nešto od mene, jel’ da?“, nasmijala se Arija nakon prve žlice. „Ovo je odlično!“

Dobar tek!

