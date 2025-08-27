Dnevni horoskop, Vodenjak, 27. 08. 2025.

Vodenjak /
Ljubav U izvrsnoj ste formi. Iznova vas prži vatrena strast. Niste imuni na magičnu privlačnost jedne osobe rođene u astrološkom znaku Škorpiona.
Posao Vrijedno radite, ali vrlo malo novaca zarađujete. To vas sve jače uznemirava. Možda definitivno odlučite potražiti neko novo radno mjesto.
Zdravlje Uporno izbjegavate otići na važan liječnički pregled. Igrate se s vlastitim zdravljem. Problem je u tome što se plašite opasnih dijagnoza.
